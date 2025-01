Incendi Los Angeles: evacuazioni a Brentwood e rischio per il Getty Center | VIDEO

Gli incendi di Los Angeles minacciano il quartiere di Brentwood e provocato ordini di evacuazione che hanno toccato anche il Getty Center. Come a Pacific Palisades hanno casa a Brentwood molti vip: tra questi Arnold Schwarzenegger, il capo di Disney Bob Iger e il campione della Nba LeBron James che ha dovuto lasciare la casa per via delle fiamme. Gwyneth Paltrow ha di recente messo in vendita una villa a Brentwood, non lontano da dove anni fa abitava OJ Simpson. In un’altra zona di Los Angeles, il Miracle Mile, il Museo dell’Academy riapre oggi i battenti con orario regolare dopo essere stato chiuso a causa degli incendi. “Siamo qui per voi”, si legge in un comunicato.

La riapertura include anche una ripresa delle proiezioni cinematografiche mentre l’accesso alla grande terrazza Dolby sara’ limitato. “Continiamo a monitorare la situazione. la sicurezza del pubblico e del nostro personale viene innazitutto”, prosegue il comunicato. Il Museo dell’Academy of Motion Pictures si trova al 6067 di Wilshire Boulevard, all’incrocio con Fairfax Avenue, in una zona risparmiata dagli incendi.

Another evacuation order has been issued for the Palisades Fire. The order covers parts of Encino, Brentwood and includes the Getty Center.

⚠️”Bumper to bumper traffic on Ventura Blvd trying to evacuate”#MandevilleCanyon #BrentwoodFire #Kennethfire #PalisadesFire… pic.twitter.com/anNQJMY4Rt

