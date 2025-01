Apocalisse di fuoco a Los Angeles: 11 morti, 12mila edifici distrutti e una città in ginocchio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Migliaia di residenti della 2ª città più grande degli Stati Uniti si trovano a fare i conti con una devastazione senza precedenti, mentre le fiamme continuano a divampare in un’area metropolitana che ospita oltre 13 milioni di persone. Lo scenario è apocalittico: interi quartieri ridotti in cenere, famiglie che frugano tra i resti delle loro case alla ricerca di ricordi, e vigili del fuoco che lottano contro i venti incessanti per contenere le fiamme.

Le immagini degli incendi che hanno colpito Los Angeles e le aree circostanti hanno lasciato molti in stato di shock. Per alcuni, il ritorno nei quartieri devastati rappresenta il primo incontro con la realtà di ciò che è andato perso.

Un disastro di proporzioni storiche

Dall’inizio degli incendi, che si sono estesi su un’area di circa 65 km quadrati a Nord del centro di Los Angeles, sono stati distrutti oltre 12mila edifici, tra cui case, attività commerciali, scuole, chiese e monumenti storici. Il bilancio umano è altrettanto tragico: almeno 11 vittime confermate, un numero che, secondo le autorità, è destinato a salire.

Il Palisades Fire, il più distruttivo nella storia di Los Angeles, ha ridotto in cenere oltre 5.300 strutture. Altri incendi, come l’Eaton Fire, hanno colpito duramente la zona di Pasadena, bruciando più di 7.000 edifici. Complessivamente, decine di migliaia di persone sono interessate da ordine di evacuazione, mentre centinaia si affidano ai centri di raccolta per beni di prima necessità.

La sfida delle risorse e le critiche

Nonostante i progressi dei vigili del fuoco, grazie ad una breve tregua dei venti, le autorità affrontano pesanti critiche per la gestione della crisi. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha ordinato un’indagine sul perché un serbatoio da 440 milioni di litri fosse fuori servizio e su come ciò abbia portato all’esaurimento delle riserve idriche in alcune aree.

La capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, Kristin Crowley, ha denunciato la mancanza di fondi e infrastrutture adeguate: “Quando un vigile del fuoco arriva a un idrante, ci aspettiamo che ci sia acqua”, ha sottolineato.

Nel frattempo, il supporto della comunità e delle aziende non è mancato: la Walt Disney Company ha annunciato una donazione di 15 milioni di dollari per aiutare nelle operazioni di soccorso e ricostruzione.

Vite e ricordi in cenere

Oltre alle case, gli incendi hanno distrutto luoghi simbolo come il Will Rogers’ Western Ranch House e una villa in stile Queen Anne ad Altadena, costruita nel 1887. I residenti descrivono le perdite non solo in termini materiali, ma anche emotivi.

Uno sguardo al futuro

Questo disastro mette in evidenza le gravi conseguenze di una combinazione di fattori ambientali e strutturali. La prolungata assenza di piogge – oltre 8 mesi senza precipitazioni – ha reso la vegetazione un perfetto combustibile per gli incendi.

Mentre i venti promettono di tornare più intensi durante il fine settimana, la città rimane in uno stato di incertezza. Tuttavia, la resilienza dei residenti emerge chiaramente. La voglia di ricostruire, di ritrovare un senso di normalità e di comunità, sembra essere più forte delle fiamme che hanno devastato vite e paesaggi.

