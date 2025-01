Terribile incendio in Argentina: case bruciate ed evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio ha distrutto circa 2.000 ettari a Epuyén, nella provincia di Chubut, in Argentina. L’incendio è divampato ieri, mercoledì 15 gennaio, in una zona vicina al Parco Municipale di Puerto Bonito, porta di accesso al Lago Epuyén, e si è propagato rapidamente a causa della presenza di raffiche di vento che superavano i 70km/h. “È stata una giornata molto lunga e impegnativa, con condizioni meteorologiche che hanno reso il lavoro molto difficile”, ha affermato Daniel Díaz, Presidente del consiglio di amministrazione del Corpo dei Vigili del Fuoco locale, in un’intervista con TN.

Le fiamme hanno distrutto tutto ciò che incontravano sul loro cammino, incenerendo decine di case e costringendo gli abitanti a evacuare. Il sindaco della cittadina, José Contreras, è stato uno di coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, affermando che si trattava di una situazione “senza precedenti“.

È stato inoltre necessario chiudere la Strada Nazionale n. 40 tra Epuyén e l’incrocio con Cholila, perché le fiamme avevano raggiunto la carreggiata.

Argentina, terribile incendio a Epuyén

I danni

Tra le strutture interessate c’è uno spazio in cui l’Università Nazionale della Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) erogava corsi di formazione. Diaz ha spiegato che la forza con cui soffiava il vento ha provocato l’apertura di un fronte di incendio in tutta l’area urbanizzata, per cui i Vigili del Fuoco “si sono concentrati sulla protezione delle abitazioni” e hanno raccomandato di non tornare nelle zone colpite perché “ci sono ancora punti che mettono a rischio alcune abitazioni”.

Il capo dei Vigili del Fuoco ha affermato che “un’aula di una scuola elementare storica… una scuola che ha più di 50 anni” è stata colpita dall’incendio.

Gli abitanti della cittadina di Rinconada hanno dovuto abbandonare urgentemente le loro case e rifugiarsi nella Palestra comunale, uno spazio attrezzato per accogliere le persone evacuate e fornire assistenza, messo a disposizione dal comune. Almeno 30 case sono state colpite dalle fiamme e 200 abitazioni sono state evacuate.

Vasto incendio a Epuyén, in Argentina

Incendio domato

L’incendio è stato domato dopo diverse ore di lavoro ma le cause che l’hanno provocato sono ancora sconosciute. “Non abbiamo ancora questi dettagli, né abbiamo definito dove è iniziato” e non sono state registrate denunce, ha detto Díaz.

Le immagini dell'incendio a Epuyén, in Argentina

