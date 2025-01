Incendio in centrale di stoccaggio batterie, tra le più grandi al mondo: un campanello d’allarme per il futuro dell’energia pulita

MeteoWeb

Un vasto incendio ha colpito una delle più grandi centrali di stoccaggio batterie al mondo a Moss Landing, in California, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle tecnologie di accumulo energetico. L’incendio, scoppiato presso l’impianto di batterie al litio di Vistra Energy, ha generato enormi fiamme e fumi tossici, costringendo le autorità a evacuare tra 1.200 e 1.500 persone e mettendo in luce le sfide legate all’uso di batterie al litio su larga scala.

Una crisi gestita con cautela

Secondo Joel Mendoza, capo dei vigili del fuoco del North County Fire Protection District di Monterey County, l’incendio è stato lasciato divampare senza intervento diretto per evitare ulteriori rischi. Non è insolito lasciare che gli incendi delle batterie al litio si estinguano da soli, poiché raggiungono temperature estremamente elevate e sono difficili da spegnere. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti, ma l’incidente ha sollevato interrogativi sui possibili gas tossici rilasciati nell’atmosfera, tra cui il fluoruro di idrogeno, noto per i suoi effetti irritanti e potenzialmente letali.

Preoccupazioni per la sicurezza ambientale

L’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) sta conducendo test sulla qualità dell’aria presso l’impianto, mentre un consulente di Vistra Energy sta monitorando l’inquinamento nelle comunità vicine. Nonostante i sistemi di monitoraggio non abbiano rilevato gas pericolosi, le autorità hanno mantenuto gli ordini di evacuazione fino all’arrivo di tecnologie di rilevamento più avanzate.

Secondo Glenn Church, supervisore della contea di Monterey, l’incidente rappresenta un campanello d’allarme per l’industria: “Se vogliamo progredire verso un futuro energetico sostenibile, dobbiamo garantire che i sistemi di stoccaggio siano sicuri”.

Un problema noto: il rischio di incendi nelle batterie al litio

Le batterie al litio sono fondamentali per l’accumulo di energia pulita, consentendo di stabilizzare la rete elettrica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Tuttavia, sono soggette a un fenomeno chiamato “Thermal runaway”, che può portare a incendi difficili da controllare. Incidenti simili erano già avvenuti nello stesso impianto nel 2021 e 2022, causati dall’esposizione delle batterie all’acqua.

Secondo Jodie Lutkenhaus, docente di ingegneria chimica alla Texas A&M University, per ridurre il rischio di incendi servono batterie più sicure. Alternative come le batterie al litio ferro fosfato o le tecnologie basate su elettroliti acquosi e batterie a flusso redox sono in fase di sviluppo, ma non hanno ancora raggiunto una scala commerciale significativa. “La vera soluzione è trovare una tecnologia intrinsecamente più sicura”, ha affermato Lutkenhaus.

Un futuro incerto per l’accumulo energetico

Nonostante i rischi, gli esperti ritengono che gli incendi come quello di Moss Landing non arresteranno la crescita dell’industria delle batterie su larga scala. “Non crediamo che questo incidente possa modificare in modo sostanziale la tendenza nazionale alla crescente distribuzione di batterie su scala di rete”, ha dichiarato Timothy Fox, direttore della ClearView Energy Partners.

L’incendio di Moss Landing solleva però una questione cruciale: mentre il mondo si affida sempre più a fonti rinnovabili, è fondamentale garantire che le tecnologie di supporto siano non solo efficaci, ma anche sicure.

