Incendio in azienda a Novedrate: “non uscite di casa”

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato nel reparto galvanico di una ditta specializzata nella lavorazione di metalli a Novedrate, nel Comasco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Al momento, non sono stati segnalati feriti. Il Comune di Novedrate ha raccomandato: “Si raccomanda vivamente alla popolazione di non uscire dalle proprie abitazioni e di mantenere le finestre chiuse“.

Nel reparto galvanico della ditta viene trattato il cianuro, sostanza tossica, pericolosa per la salute e per l’ambiente. L’azienda è classificata “a rischio incidente rilevante” per la presenza di sostanze pericolose la cui gestione necessita di particolari cautele. Sul posto i tecnici dell’ARPA Lombardia (Agenzia Regionale Protezione Ambiente), i carabinieri, l’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e i sindaci dei Comuni della zona.

Il Comune di Novedrate ha riferito che sono in corso verifiche e che al momento sono esclusi pericoli e rischi per la popolazione. Il fumo si è diretto verso Sud. La sala Operativa della Protezione Civile Regione Lombardia sta seguendo l’evolversi della situazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.