Incendio nella notte a Parigi, in fiamme campanile alto 30 metri

Incendio nella notte a Parigi: in fiamme il campanile (alto circa 30 metri) che si erge sull’edificio che ospita il municipio del 12° arrondissement. Il rogo non ha provocato vittime. Le cause sono ancora sconosciute. L’incendio, visibile in gran parte della capitale, è stato domato dopo 3 ore di intervento dei pompieri, chiamati dopo le 3 del mattino e intervenuti con decine di mezzi e 150 uomini. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto ed hanno raggiunto il campanile che sovrasta l’edificio. La guglia, secondo il responsabile dei pompieri, Matthieu Lamouliatte, necessita di verifiche sulla stabilità.

