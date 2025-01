Incendio al Porto Antico di Genova: fiamme ai magazzini del Cotone, evacuato il cinema | VIDEO

MeteoWeb

Ingenti i danni al tetto e agli impianti del Modulo 6 dei Magazzini del Cotone, la grande struttura che ospita ristoranti e un Cinema Multisala al porto antico di Genova e dove, attorno alle 12:30, è divampato un incendio. I vigili del fuoco hanno disposto il sequestro del cavedio del terzo piano del Modulo 6, dove è presumibile sia scaturito il rogo, e l’interdizione delle aree del terzo piano dei moduli 6 e 7, per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino. Per l’impossibilità di utilizzare le canne fumarie che transitano attraverso il cavedio, è stata temporaneamente fermata l’attività di ristorazione di RossoPomodoro.

“Sono sollevato – ha dichiarato il presidente del Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando, intervenuto sul posto a fianco del personale dell’ufficio tecnico della società – che non ci siano stati danni a persone e desideroso ringraziare i Vigili del Fuoco, il personale addetto alla sicurezza, alla vigilanza e alla manutenzione per aver agito con tempestività e professionalità. Le nostre procedure hanno funzionato Confido che presto siano individuate con certezza le cause dell’incendio e ci adopereremo perché tutte le attività che insistono nelle aree interessate dalle conseguenze dell’incendio ritornino a pieno regime al più presto”.

La nota dei Vigili del Fuoco

“Incendio al Porto Antico di Genova, in fiamme il tetto dei Magazzini del Cotone: evacuato il cinema nell’edificio, situazione sotto controllo. 40 vigili del fuoco, entrati dall’alto con l’autoscala e dal basso, hanno effettuato le operazioni di spegnimento”, si legge su X.

Porto Antico di Genova: fiamme ai magazzini del Cotone

