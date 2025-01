Incendio nel Rodigino, vigili del fuoco in azione ad Ariano Polesine | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue da oltre 17 ore l’intervento dei vigili del fuoco ad Ariano Polesine, nel Rodigino, dopo che un incendio è divampato ieri pomeriggio in un’azienda specializzata nella lavorazione e nel confezionamento di prodotti ittici: situazione sotto controllo, in corso le operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai. Tutta la parte produttiva, una superficie di circa 7.000 metri quadrati, è stata coinvolta dalle fiamme: i 35 vigili del fuoco accorsi anche da Ferrara, Verona e Venezia hanno evitato la propagazione agli uffici e a uno dei magazzini. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

