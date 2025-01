Incidente aereo in Corea del Sud, analisi delle scatole nere: nessun dato negli ultimi minuti

MeteoWeb

Le scatole nere dell’aereo che il 29 dicembre si è schiantato in Corea del Sud, all’aeroporto internazionale di Muan, non hanno registrato dati negli ultimi minuti prima dell’incidente che ha provocato la morte di 179 persone: lo ha reso noto il Ministero dei Trasporti del Paese. Le due scatole nere del Boeing della Jeju Air hanno smesso di funzionare 4 minuti prima dello schianto. “L’analisi ha rivelato che il registratore vocale della cabina di pilotaggio (CVR) e il registratore dei dati di volo (FDR) non stavano registrando nei 4 minuti precedenti la collisione dell’aereo con il muro di cemento alla fine della pista, che ha causato l’incendio del velivolo“, è stato spiegato in una nota.

