Brutto incidente a Conflenti: auto precipita in strapiombo, conducente salvato dai Vigili del Fuoco

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme con supporto di Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e Carro Luci della sede centrale sono impegnate nel comune di Conflenti per incidente stradale. La vettura coinvolta una Toyota Corolla che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo in uno strapiombo di oltre trenta metri. Già da questa dalle ore 9.00 di questa mattina, su segnalazione pervenuta dai familiari, unità della Polizia di Stato di Lamezia Terme si erano attivate per la ricerca della persona che risultava dispersa.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a raggiungere il veicolo ed estrarre il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. Quest’ultimo ferito ma cosciente veniva immobilizzato, dal personale vigilfuoco, su barella spinale e recuperato con barella Toboga in dotazione al nucleo SAF per affidarlo, una volta raggiunto una zona sicura, al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto polizia di stato del commissariato di Lamezia Terme e Carabinieri della stazione di Conflenti.

