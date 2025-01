Incidente ferroviario a Strasburgo, scontro tra treni: ci sono feriti gravi | VIDEO

MeteoWeb

Un drammatico incidente ferroviario ha sconvolto Strasburgo, dove due treni si sono scontrati, causando il ferimento di almeno 30 persone. Circa un centinaio di persone sono state coinvolte nell’incidente. Secondo quanto riportato dai media locali, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di un errore nella gestione del cambio di corsia. L’impatto si è verificato in una zona non distante dal centro cittadino, provocando scene di panico tra i passeggeri e richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Squadre di vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine sono accorse sul posto per prestare assistenza alle persone e mettere in sicurezza l’area.

Le prime ricostruzioni indicano che uno dei due treni avrebbe deviato sul binario sbagliato, portando allo scontro frontale con l’altro convoglio. Le autorità ferroviarie stanno esaminando i sistemi di segnalazione e controllo per determinare se l’errore sia stato causato da un malfunzionamento tecnico o da un’imprudenza umana.

Le condizioni dei feriti

Tra i feriti, alcuni versano in gravi condizioni e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali locali. Tuttavia, non si registrano al momento vittime. I medici e il personale sanitario stanno lavorando senza sosta per garantire le cure necessarie a chi è rimasto coinvolto. L’incidente ha suscitato un’immediata ondata di reazioni sia a livello locale che nazionale. Il sindaco di Strasburgo ha espresso il proprio sgomento e vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte, promettendo un’indagine approfondita per chiarire le cause dell’accaduto. Anche il ministro dei trasporti francese ha dichiarato che verranno presi provvedimenti per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.

