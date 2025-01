Incidenti connessi all’utilizzo del gas: incontro presso la sede della Protezione Civile

MeteoWeb

Si è tenuto oggi presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile un incontro tra i gestori delle reti di distribuzione del gas, i Vigili del Fuoco e gli Enti territoriali per l’avvio di un confronto tra tutti i soggetti coinvolti sulle possibili azioni da intraprendere per la riduzione degli incidenti connessi all’utilizzo del gas in ambito domestico. Nel corso dell’incontro, presieduto dal Capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano, è stato sottolineato come il numero degli incidenti, seppure relativamente basso rispetto al numero di utilizzatori, “si è mantenuto nel corso degli anni per lo più costante su tutto il territorio nazionale. Un dato su tutti è emerso però con chiarezza dalla statistica elaborata dal Comitato Italiano Gas: le cause di questi incidenti sono state individuate nella grande maggioranza dei casi nell’uso incauto delle apparecchiature.

Accanto all’impegno costante dei gestori per la riduzione di questi incidenti, è dunque più che mai necessario l’avvio di una campagna nazionale di sensibilizzazione dei cittadini per diffondere buone pratiche di prevenzione del rischio e per il corretto uso e gestione del gas in ambito domestico. E questo l’obiettivo, condiviso da tutti i partecipanti al tavolo e sul quale si inizierà a lavorare da subito con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile”, è quanto si legge in una nota.

