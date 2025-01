Incontri con la Protezione civile sui rischi legati agli eventi meteo estremi

MeteoWeb

Prende il via la campagna di sensibilizzazione e informazione sui rischi legati agli eventi meteo estremi organizzata da UniGe e dalla Protezione civile dei Comuni di Genova e Savona. Durante gli incontri, dedicati alla comunità studentesca e aperti a tutto il personale, si parla di:

previsioni meteo-idrologiche, tra modelli, false certezze e cambiamento climatico

caratteristiche del territorio ed effetti degli eventi meteo estremi

protezione civile comunale, formazione e informazione e misure di autoprotezione

procedure di Ateneo da adottare in caso di allerta idrogeologica, idraulica e nivologica e altri rischi

con gli interventi di:

Francesco Faccini, Luca Ferraris, Silvia Pellacini per UniGe

Gabriella Fontanesi, Irene Marras, M. Lucia Mortara per il Comune di Genova

Igor Aloi per il Comune di Savona

Francesco Faccini, docente UniGe di geografia fisica e geomorfologia e delegato del rettore per le valutazioni geologiche e di mitigazione del rischio idrogeologico, dichiara: “nel quadro delle strategie d’Ateneo in tema di mitigazione del rischio idrogeologico e di adattamento al cambiamento climatico, UniGe, insieme alla Protezione civile dei Comuni di Genova e Savona, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione e informazione sui rischi legati agli eventi meteo-idrologici estremi, come quelli che stiamo vivendo anche in questo anomalo mese di gennaio 2025. L’ Ateneo riserva la massima attenzione alla gestione delle allerte meteo, riportandole anche sul proprio canale Telegram per darne massima diffusione. Inoltre, in aggiunta alle ordinanze emesse dall’autorità di Protezione civile, è stata sperimentata, dal 2015, l’applicazione di procedure da adottare in caso di allerta meteo. Tali disposizioni sono state aggiornate nel 2024 a seguito di ulteriori analisi e valutazioni di rischio sito-specifiche.

Le attuali procedure individuano, pertanto, gli edifici situati in aree inondabili secondo la vigente pianificazione di bacino, l’elenco dei piani potenzialmente allagabili e le aree esterne soggette a pericolosità da vento.

Dal 2024 è disponibile per tutto il personale UniGe il corso di aggiornamento della formazione specifica per lavoratori. Questo, fruibile online in modalità asincrona, comprende un apposito modulo sulle procedure di allertamento in ambito meteo-idrologico adottate da Regione Liguria, con le specifiche sulle misure di autoprotezione, e sulle procedure di Ateneo da adottare in caso di allerta meteo.

Ed è proprio per diffondere la conoscenza sugli eventi meteorologici avversi, aumentare la consapevolezza dei rischi a essi associati e, quindi, la capacità di autoprotezione, che sono stati programmati questi sei incontri informativi gratuiti, rivolti principalmente alla comunità studentesca, ma aperti a tutto il personale dell’Università di Genova”.

