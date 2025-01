Incontro ravvicinato con l’asteroide gigante Alinda, ecco come vederlo dall’Italia

MeteoWeb

Ieri, 8 gennaio 2025, l’asteroide (887) Alinda ha compiuto un passaggio “ravvicinato” alla Terra, avvicinandosi fino a 12,3 milioni di km, circa 32 volte la distanza media tra la Terra e la Luna. Questo evento, avvenuto in totale sicurezza, ha catturato l’attenzione della comunità scientifica e degli appassionati di astronomia, data la rarità di simili incontri con un oggetto di queste dimensioni. Con un diametro stimato di 4,2 km – paragonabile alla larghezza dell’isola di Manhattan – Alinda è uno dei più grandi asteroidi a passare così vicino al nostro pianeta fino al 2200.

Incontro ravvicinato con l’asteroide Alinda

Scoperto il 3 gennaio 1918 dall’astronomo tedesco Max Wolf presso l’Osservatorio di Heidelberg, (887) Alinda appartiene alla categoria dei grandi asteroidi che orbitano vicino alla Terra. Gli oggetti di dimensioni superiori a un chilometro costituiscono una piccola percentuale della popolazione totale di asteroidi near-Earth, rendendo Alinda un’autentica rarità.

Nonostante la sua orbita eccentrica porti periodicamente Alinda a sfiorare il nostro pianeta, gli esperti assicurano che non rappresenta una minaccia per la Terra. Le simulazioni delle sue traiettorie future indicano che il suo percorso non lo metterà in rotta di collisione con il nostro pianeta. Tuttavia, il passaggio di ieri segna l’incontro più ravvicinato con Alinda degli ultimi 100 anni.

Un’occasione per gli appassionati di astronomia

Per chi si trova nell’emisfero settentrionale, l’asteroide rimarrà visibile nei prossimi giorni, attraversando le costellazioni di Orione e dei Gemelli. Con una magnitudine di 9,7, già raggiunta ieri, e un picco previsto di 9,4 il 12 gennaio, Alinda sarà facilmente osservabile con un binocolo 10×50 o con un piccolo telescopio. L’evento è una rara opportunità per osservare un oggetto celeste di queste dimensioni senza l’ausilio di strumenti professionali.

La luminosità e la vicinanza di Alinda rappresentano un fenomeno che si verifica in media una volta ogni 10 anni. Come sottolineato dal Virtual Telescope Project, a cura dell’astrofisico Gianluca Masi, che ha offerto una diretta streaming del passaggio l’8 gennaio, l’asteroide continuerà a essere protagonista di altre osservazioni. Una nuova diretta è prevista per il 12 gennaio alle 18:30 ora italiana, quando Alinda raggiungerà la sua massima luminosità.

Una rarità

Tra tutti gli asteroidi che si avvicineranno a meno di 15 milioni di km dalla Terra nei prossimi 2 secoli, Alinda è uno dei 5 più grandi. Dopo il passaggio di ieri, il prossimo incontro significativo con l’asteroide non avverrà prima del 25 gennaio 2087, quando si troverà a una distanza di 0,16633 unità astronomiche dalla Terra.

