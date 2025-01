MeteoWeb

Sono almeno quattro gli esemplari di maiali e cinghiali che stanno scorrazzando da ormai quasi un’ora sulla tangenziale di Reggio Calabria, nella carreggiata Sud, tra gli svincoli di via Cardinale Portanova e Spirito Santo, nel tratto più centrale e vicino alla città. Un maiale nero e tre cinghiali mandano in tilt il traffico, con automobilisti e motociclisti costretti a manovre spericolate per evitarli, ed evitare incidenti.

Foto











/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.