India, miniera allagata in Assam: 3 morti e diversi intrappolati

Corsa contro il tempo in India per salvare diversi minatori rimasti intrappolati in una miniera di carbone allagata nella regione di Dima Hasao, in Assam. I morti sarebbero 3 al momento. Sul posto sono impegnate squadre di ricerca, tra cui i sommozzatori militari. Gli uomini rimasti bloccati nella miniera secondo alcune fonti sarebbero 9, ma in realtà potrebbero essere di più. I residenti hanno riferito che almeno 27 lavoratori sono entrati nella miniera ieri mattina e, al momento, non è chiaro quanti siano riusciti a fuggire.

