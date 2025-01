MeteoWeb

Un grande incendio ha colpito un magazzino di giocattoli a Pantai Indah Kapuk, in Indonesia, oggi intorno a mezzogiorno. Le fiamme e il fumo nero denso sono visibili da grande distanza e sono stati documentati in diversi video pubblicati sui social. Segnalate esplosioni che hanno sollevato detriti in aria. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco.

