Indonesia, inondazioni a Bandar Lampung: auto e barche travolte dalle correnti | VIDEO

Numerose barche da pesca e automobili sono state travolte dalle correnti d’acqua che hanno circondato la città di Bandar Lampung, nella regione di Sumatra, in Indonesia, a seguito di gravi inondazioni. Secondo quanto riportato da detik.com, un bambino e un nonno sarebbero dispersi a Kupang Teba, nel nord di Teluk Betung. Anche un minibus bianco è stato viene trascinato via dalla corrente sulla Jalan Bypass, nel distretto di Panjang. Stessa sorte per un motociclista, travolto dalla corrente. Rinda, residente locale, ha affermato che la forte pioggia caduta dalla mattina alla sera ha sommerso il suo insediamento. “Questa è la peggiore inondazione. Prima c’era un’auto che è stata trascinata, non so cosa sia successo ai passeggeri“, ha detto.

Il capo del BPBD della città di Bandar Lampung, Wakhidi, ha affermato che la sua squadra si è dislocata in diversi punti per fornire assistenza nel processo di evacuazione. “Ci sono molti punti di inondazione. I membri si sono divisi nei punti di inondazione“, ha detto. Finora Wakhidi non è stato in grado di confermare quanto sarà grande l’impatto di queste inondazioni, sia per quanto riguarda il numero delle aree che il numero dei residenti colpiti. “Non abbiamo ancora i dati, perché sono troppi. I membri stanno ancora portando avanti il ​​processo di evacuazione per i residenti che sono ancora bloccati”, ha detto.

Indonesia, inondazioni disastrose a Bandar Lampung

