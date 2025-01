Infermieristica e ostetricia: l’evento all’Università di Milano-Bicocca sulle sfide di salute globale

MeteoWeb

Il prossimo 24 gennaio 2025 l’Università di Milano-Bicocca ospiterà l’evento “Global Health Challenges: focus on the strategic directions for nursing and midwifery to promote inclusion, equity, health and peace”, un appuntamento dedicato alle sfide della salute globale e al ruolo strategico delle professioni infermieristiche e ostetriche anche alla promozione di inclusione, equità, salute e pace. L’evento si svolgerà nell’Aula magna dell’ateneo, con la possibilità di seguire i lavori anche in streaming.

L’incontro rappresenta un’occasione per affrontare temi di rilevanza internazionale, grazie alla partecipazione dei vertici delle principali associazioni mondiali di rappresentanza di infermieri e ostetriche. La loro prospettiva globale sarà arricchita dal confronto con l’attuale stato di sviluppo delle professioni in Italia. Inoltre, verranno presentate esperienze significative che mettono in luce il contributo di infermieri e ostetriche nella riduzione delle disuguaglianze e nella garanzia di un accesso equo alle cure.

Il programma

Il programma prevede una mattinata ricca di interventi che si aprirà con i saluti istituzionali del rettore Giovanna Iannantuoni. Tra i relatori, saranno presenti Howard Catton, Ceo dell’International Council of Nurses (ICN), il cui intervento è intitolato “Investing in nursing = building equity, inclusion, health and peace”; Sally Pairman, Ceo dell’International Confederation of Midwives, che discuterà di rispetto, dignità, compassione e diritti umani come principi fondamentali del modello di cura ostetrico; Lorenzo Mantovani, professore ordinario di Igiene Generale e Applicata all’Università di Milano-Bicocca, con una riflessione sul ruolo di infermieri e ostetriche in una prospettiva di salute pubblica; Simona Fumagalli e Michela Luciani, ricercatori di Milano-Bicocca rispettivamente di Scienze Ostetriche e di Scienze Infermieristiche, mostreranno esperienze, ricerche e linee di indirizzo infermieristiche e ostetriche ai fini di migliorare l’inclusione e ridurre le disuguaglianze nella tutela della salute.

Un momento speciale sarà dedicato alla narrazione di storie professionali e personali che illustrano il pieno potenziale delle professioni infermieristiche e ostetriche, tracciando un ritratto di queste figure fondamentali attraverso esperienze, luoghi e persone. Le riflessioni conclusive saranno affidate a Davide Ausili, professore di Scienze infermieristiche presso l’Università di Milano-Bicocca.

