Influenza aviaria, la situazione aggiornata: il bollettino dell’ISS 

MeteoWeb

“Ad oggi, sul portale RespiVirNet, non è stato segnalato nessun campione positivo per influenza di tipo A ‘non sottotipizzabile’ per i virus influenzali stagionali e/o appartenente ad altro sottotipo, per esempio A/H5”, una ‘famiglia’ di virus dell’influenza aviaria. E’ quanto si legge in un passaggio del bollettino settimanale sulle sindromi simil-influenzali, diffuso dall’Istituto superiore di sanità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.