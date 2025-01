Iniziata la prima passeggiata spaziale del 2025: Williams e Hague fuori dalla ISS

MeteoWeb

È iniziata la prima passeggiata spaziale del 2025 che, dopo sei mesi di stop a causa di un problema alle tute pressurizzate, segna anche la ripresa delle attività extra-veicolari per gli astronauti della NASA. Sono usciti dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) Sunita Williams, sulla cui salute nei mesi scorsi si erano diffuse ipotesi allarmiste, e il collega Nick Hague. L’attività extraveicolare (EVA) durerà circa 6,5 ore. I loro colleghi della Expedition 72 li assisteranno dall’interno della ISS.

Gli obiettivi della passeggiata spaziale

La passeggiata spaziale avrà come obiettivo principale la riparazione del telescopio NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer), uno strumento che dal 2017 studia fenomeni cosmici come buchi neri e stelle di neutroni attraverso l’osservazione dei raggi X. NICER, installato all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha subito danni alle sue schermature termiche nel maggio 2023, permettendo alla luce solare di penetrare e interferire con le osservazioni scientifiche. Durante l’EVA, Hague e Williams installeranno patch per bloccare queste perdite, segnando la prima riparazione in orbita di un telescopio spaziale della NASA dal 2009, quando venne effettuata l’ultima missione di manutenzione del telescopio Hubble.

Oltre alla riparazione di NICER, i 2 astronauti lavoreranno per preparare l’Alpha Magnetic Spectrometer per futuri aggiornamenti. Questo strumento, dal valore di 2 miliardi di dollari e operativo dal 2011, ha il compito di rilevare materia oscura analizzando particelle ad alta energia note come raggi cosmici. L’AMS rappresenta uno degli strumenti più avanzati per lo studio della fisica delle particelle nello Spazio.

Durante la passeggiata, Hague e Williams sostituiranno anche componenti ingegneristiche avanzate per mantenere l’orientamento della stazione e garantire la raccolta di dati di navigazione essenziali.

Nick Hague e Suni Williams, i protagonisti dell’EVA

Nick Hague, ingegnere di volo della missione Expedition 72, è arrivato sulla ISS a settembre 2024 con la missione Crew-9 di SpaceX. La passeggiata spaziale di oggi rappresenterà la quarta della sua carriera. Suni Williams, comandante dell’Expedition 72, ha invece raggiunto la stazione a giugno 2024 con il primo volo con equipaggio della capsula Starliner di Boeing. Questa attività extraveicolare (EVA) sarà l’8ª della carriera di Williams.

Hague indosserà una tuta spaziale con strisce rosse, mentre quella di Williams sarà priva di segni distintivi. Questo sistema aiuta gli osservatori e i membri dell’equipaggio a identificare gli astronauti durante operazioni complesse all’esterno della Stazione.

