Interesse per l’esplorazione energetica in Grecia: l’area presa in esame

MeteoWeb

Chevron è interessata all’esplorazione energetica in Grecia. Lo hanno affermato il produttore di petrolio statunitense e il ministero dell’energia del Paese secondo quanto riferito da Reuters. Chevron ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante per un blocco aperto alla Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (HEREMA) della Grecia, ha confermato la società. Il governo ha accolto con favore l’espressione di interesse della Chevron. Questa settimana verrà emessa una decisione sull’area esatta dell’esplorazione e presto verrà lanciata una gara internazionale, ha affermato il ministero in una dichiarazione. “Si tratta di uno sviluppo molto importante, parte della nostra strategia nazionale per l’indipendenza energetica e la riduzione dei costi energetici”, ha affermato. Chevron gestisce giacimenti di gas in Israele e ha interessi in Egitto e Cipro. E ha dunque “una posizione importante e di rilievo nel Mediterraneo orientale, una regione che rappresenta una parte importante del nostro futuro e una priorità per noi”, ha affermato un portavoce dell’azienda.

L’area presa in esame si estende da sud-ovest della penisola del Peloponneso a ovest dell’isola di Creta, ha affermato il ministero greco. Con la nuova gara, l’area di ricerca per l’esplorazione verrà infine aumentata del 25%, ovvero di 11.000 chilometri quadrati (4.250 miglia quadrate), ha affermato il portavoce del governo Pavlos Marinakis.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.