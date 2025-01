Interruzione del transito del gas russo verso l’Europa: Zelensky contro Mosca

MeteoWeb

L’interruzione dell’esportazione di gas russo all’Europa attraverso l’Ucraina ”era prevista” e per questo ”da oltre un anno la Commissione europea si stava coordinando con gli Stati membri” della Ue per ”garantire forniture di gas alternative”. Lo rende noto la Commissione europea spiegando che l’obiettivo principale è garantire gas ai paesi interessati dell’Europa centrale e orientale. Secondo la Commissione europea, l’infrastruttura del gas della Ue è sufficientemente flessibile da consentire forniture di gas non russo attraverso rotte diverse.

L’interruzione del transito del gas russo attraverso l’Ucraina è “una delle più grandi sconfitte di Mosca”. Ne è convinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Quando Putin ottenne il potere in Russia più di 25 anni fa, il transito annuale di gas attraverso l’Ucraina verso l’Europa era di oltre 130 miliardi di metri cubi. Oggi, il transito di gas russo è pari a 0. Questa è una delle più grandi sconfitte di Mosca”, ha scritto Zelensky in un post sui social media.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.