Intervento per protesi all’anca: paziente centenario in piedi dopo 24 ore

Vicenda a lieto fine per un paziente di 103 anni operato all’ospedale Cardarelli di Campobasso dall’equipe guidata dal primario di Ortopedia e Traumatologia, Giuseppe Melucci. Sottoposto a intervento chirurgico per una protesi totale all’anca, dopo 24 ore era già in piedi e in buone condizioni. Classe 1922, il signor Donato, originario di Riccia (Campobasso), è stato sottoposto a un intervento di protesi totale dell’anca sinistra con impianto a doppia mobilità per ridurre il rischio di lussazioni.

“Un lavoro di squadra – commentano dall’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) – che ha evidenziato professionalità e competenza all’interno di un reparto che, in Molise, rappresenta un importante punto di riferimento”. A fargli visita subito dopo l’intervento il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, che, nell’occasione, si è confrontato con il team del reparto condividendo, con soddisfazione, la gioia per il risultato raggiunto.

