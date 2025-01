Intossicazione da monossido di carbonio: neonato ricoverato a Firenze

MeteoWeb

Un neonato di cinque mesi è stato portato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un’intossicazione da monossido di carbonio, sintomi percepiti anche dal resto della famiglia. Dopo le prime cure e la camera iperbarica, le condizioni del neonato sarebbero buone tanto che dall’ospedale non si esclude una dimissione già nelle prossime ore. Presunta intossicazione da monossido anche per un 28enne, accompagnato in ospedale da Lastra a Signa, alla periferia del capoluogo toscano. Anche in questo caso le condizioni non sarebbero preoccupanti.

