L’inverno fa capolino in Sardegna: crollo termico, neve fino a 800 metri | FOTO

MeteoWeb

Dopo un autunno insolitamente lungo e mite, l’inverno è finalmente arrivato in Sardegna. Un fronte artico, giunto nelle ultime ore, ha portato un drastico calo delle temperature, scese di 8-10°C rispetto ai giorni precedenti. La neve è comparsa sugli 800 metri, imbiancando i paesi montani come Fonni e Desulo, mentre sul Gennargentu sono attese ulteriori nevicate. Anche l’Ogliastra potrebbe vedere i primi fiocchi, con un ulteriore abbassamento delle temperature previsto per stasera.

Tuttavia, questa svolta meteorologica non risolve la grave carenza d’acqua che affligge l’isola. La Sardegna ha attraversato un autunno quasi privo di piogge significative, e, nonostante qualche precipitazione recente nel nuorese settentrionale, la siccità resta un problema urgente. Diciassette comuni della Barbagia, tra cui Nuoro, Mamoiada e Orgosolo, serviti dall’acquedotto di Jann’e Ferru, subiranno razionamenti idrici a partire da lunedì 27 gennaio. L’acqua sarà disponibile a giorni alterni, aggravando la situazione per le comunità locali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.