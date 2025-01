Italia-Arabia, i dettagli sugli accordi da 10 miliardi: dalla difesa all’energia allo sviluppo industriale 

MeteoWeb

Durante la recente visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Arabia Saudita, sono stati siglati accordi tra imprese e società partecipate italiane e partner sauditi per un valore complessivo di circa 10 miliardi di euro. Queste intese spaziano dalla difesa all’energia, includendo anche iniziative legate al Piano Mattei. E’ quanto riferito in un articolo riportato da ‘Il Sole 24 Ore’.

Leonardo: espansione nella difesa e aerospazio

Leonardo ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti saudita (MISA) e l’Autorità Generale per l’Industria Militare (GAMI) per valutare investimenti e opportunità di collaborazione nei settori dell’aerospazio e della difesa. Questo accordo mira a sviluppare progetti nel campo dei sistemi di combattimento aereo e dell’elicotteristica.

SACE: sostegno alle esportazioni Italiane

SACE ha sottoscritto cinque operazioni e accordi per un totale di 6,6 miliardi di dollari, con l’obiettivo di supportare le esportazioni italiane in Arabia Saudita e rafforzare i rapporti commerciali tra i due Paesi. Tra questi, un finanziamento di 3 miliardi di dollari per il progetto NEOM, volto a creare opportunità per le PMI italiane in settori come infrastrutture e trasporti.

Fincantieri: collaborazioni nel settore navale

Fincantieri ha firmato una serie Memorandum of Understanding (MoU), a conferma dell’ interesse dell’azienda per la regione dopo la costituzione nel 2024 della società controllata Fincantieri Arabia for Naval Services.

Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, di intese in almeno due settori: cantieristica civile e sviluppo della cybersecurity nelle sue applicazioni navali. Uno dei gruppi con i quali sono stati siglati accordi, come ha reso noto lo stesso a.d. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, è il Kaust, centro di ricerca e, di fatto, facoltà di ingegneria e tecnologia. Fincantieri intende promuovere innovazione, sostenibilità e sviluppo industriale attraverso una serie di collaborazioni con realtà saudite e partner internazionali

Snam e ACWA Power: partnership per l’idrogeno verde

Acwa Power, società quotata in Borsa in Arabia Saudita colosso della desalinizzazione dell’acqua e specializzata nel settore dell’idrogeno verde, ha firmato un memorandum d’intesa con Snam per esplorare la collaborazione e gli investimenti congiunti finalizzati alla creazione di una catena di fornitura di idrogeno verde in Europa.

La partnership prevede l’esplorazione di potenziali collaborazioni e investimenti congiunti finalizzati alla creazione di una catena di approvvigionamento internazionale per una fornitura affidabile ed economica di idrogeno verde dall’Arabia Saudita all’Europa e la valutazione dello sviluppo di un terminale di importazione dell’ammoniaca in Italia per facilitare la consegna dell’idrogeno verde attraverso il SoutH2 Corridor, il corridoio lungo 3.300 km che raggiunge l’Europa centrale attraverso Italia, Austria e Germania

Cassa depositi e prestiti: intese su rinnovabili e infrastrutture

Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha firmato due protocolli d’intesa con il Saudi Fund for Development e ACWA Power, mirati a rafforzare la collaborazione su progetti energetici e infrastrutturali, prevalentemente nel continente africano, in linea con il Piano Mattei.

Salone del Mobile: edizione in Arabia Saudita

Il Salone del Mobile di Milano ha sottoscritto un MoU con la Commissione Architettura e Cultura del Ministero della Cultura saudita, prevedendo l’organizzazione di un’edizione dell’evento nel Paese del Golfo. L’obiettivo è aprire nuove opportunità di dialogo culturale e business, coinvolgendo imprese, operatori del settore, università e giovani talenti.

Gewiss: investimento nella mobilità elettrica

Gewiss, multinazionale italiana del settore elettrotecnico, ha annunciato un investimento iniziale di 20 milioni di euro in Arabia Saudita per promuovere soluzioni innovative nella mobilità elettrica e nella gestione intelligente dell’energia in ambito domestico, industriale e dell’illuminazione.

