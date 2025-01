L’Italia blocca DeepSeek: indagine e sospetti sull’uso illecito dei dati OpenAI

MeteoWeb

L’applicazione di DeepSeek è stata rimossa dai negozi digitali di Google e Apple in Italia. Ieri il garante della privacy, come avvenuto con ChatGPT, ha inviato una richiesta di informazioni a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e a Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, le società che forniscono il servizio di chatbot DeepSeek: “l’Autorità, considerato l’eventuale alto rischio per i dati di milioni di persone in Italia, ha chiesto alle due società e alle loro affiliate di confermare quali siano i dati personali raccolti, da quali fonti, per quali finalità, quale sia la base giuridica del trattamento, e se siano conservati su server collocati in Cina. Il Garante, inoltre, ha chiesto alle società che tipo di informazioni vengano utilizzate per addestrare il sistema di intelligenza artificiale e, nel caso in cui i dati personali siano raccolti attraverso attività di web scraping, di chiarire come gli utenti iscritti e quelli non iscritti al servizio siano stati o vengano informati sul trattamento dei loro dati. Entro 20 giorni le società dovranno fornire all’Autorità le informazioni richieste”.

Secondo fonti a conoscenza della questione, Microsoft e OpenAI stanno indagando per verificare se i dati di OpenAI siano stati ottenuti in modo non autorizzato da un gruppo legato alla start-up cinese di intelligenza artificiale DeepSeek. In autunno, gli esperti di sicurezza di Microsoft hanno osservato che “alcuni individui”, che ritengono possano essere collegati a DeepSeek, stavano prendendo una grande quantità di dati utilizzando l’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) OpenAI. Gli sviluppatori di software possono acquistare una licenza per utilizzare l’API allo scopo di integrare i modelli proprietari di OpenAI nelle proprie applicazioni. Tale attività potrebbe violare i termini di servizio di OpenAI o potrebbe indicare che il gruppo ha agito per rimuovere le restrizioni di OpenAI sulla quantità di dati che potevano ottenere. Secondo la Casa Bianca “ci sono prove sostanziali che DeepSeek abbia sviluppato il proprio modello utilizzando le risposte dei modelli di OpenAI”. E’ quanto riportato da Bloomberg.

