Italia, margini di dialogo con Washington: parla Tajani dopo l’incontro con Rubio

MeteoWeb

Nei confronti dell’Italia, “anche in passato, l’amministrazione di Donald Trump non ha avuto un atteggiamento aggressivo. E, se il buon giorno si vede dal mattino, nei primi colloqui che abbiamo avuto, il presidente del Consiglio con Donald Trump e io con Marco Rubio, credo che ci siano margini per un buon dialogo con gli Usa. Ne parleremo, vedremo”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.