Italia, Pichetto vola a Tunisi: dal progetto alla firma del protocollo d’intesa

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto si trova oggi a Tunisi per il lancio del progetto Terna Innovation Zone Tunisia (Tiz) e per la firma di un protocollo di intesa sullo sviluppo sostenibile. E’ quanto fa sapere il Mase in una nota, sottolineando che “la visita avviene in una fase di intensa cooperazione tra i due Paesi. Nel campo dell’energia la recente firma a Roma della dichiarazione sul Corridoio meridionale dell’Idrogeno e dell’Accordo sulla transizione energetica tra il ministro Tajani e l’omologo tunisino Nafti conferma l’impegno dell’Italia a sostegno del percorso di transizione energetica della Tunisia con un partenariato che offre opportunità di crescita per entrambi i Paesi, nello spirito del Piano Mattei”, si legge.

La giornata prevede incontri bilaterali del ministro Pichetto con il Segretario di Stato per la Transizione Energetica, Wael Chouchane, il ministro dell’Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca, Ezzeddine Ben Cheikh e con il ministro dell’Ambiente Habib Abid.

