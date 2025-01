Italia, progetto infrastrutturale per il trasporto di idrogeno rinnovabile: la presentazione con Tajani e Pichetto

MeteoWeb

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, in compagnia del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, aprirà domani a Villa Madama l’evento sul Corridoio Meridionale dell’Idrogeno (South H2), progetto infrastrutturale per il trasporto di idrogeno rinnovabile per oltre 3.300 chilometri dal Nord Africa attraverso Italia, Austria e Germania, al fine di rifornire i mercati europei. L’iniziativa ha una valenza strategica sul piano energetico e politico e costituisce un asset di valore per gli obiettivi della transizione energetica nazionale nonché in termini di diversificazione delle linee di approvvigionamento dell’UE.

L’infrastruttura dovrà entrare in esercizio entro il 1° gennaio 2030. I Ministri ospiteranno una Riunione Ministeriale in cui interverranno il Ministro algerino dell’energia, delle miniere e delle energie rinnovabili, Mohamed Arkab, il Segretario di Stato del Ministero federale tedesco per gli affari economici e l’azione climatica, Philipp Nimmermann, e rappresentanti di alto livello di Austria, Tunisia, Svizzera e Commissione Europea. Al termine della Ministeriale verrà firmata una Dichiarazione Congiunta tra Italia, Germania, Austria, Tunisia e Algeria. A seguire, i Ministri Tajani e Pichetto apriranno il Forum imprenditoriale sul Corridoio Meridionale per l’idrogeno.

Il dibattito

Alla presentazione del progetto, riconosciuto dall’Unione Europea come Progetto di Interesse Comune (PCI), seguirà un dibattitto tra le imprese rappresentative di tutta la filiera dell’idrogeno. La discussione verterà sui temi della produzione di idrogeno verde, con particolare attenzione alle opportunità di collaborazione tra Europa e Nord Africa, al consumo del combustibile e agli sviluppi tecnologici nel settore nel quadro della transizione energetica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.