Dal cuore dello Spazio: Ivan Vagner cattura la prima aurora del 2025 dalla ISS | VIDEO

Il corrispondente speciale della TASS e cosmonauta di Roscosmos, Ivan Vagner, ha condiviso un video straordinario che mostra la prima aurora del 2025, ripresa direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nel filmato, si può osservare l’aurora boreale danzare sopra la Terra, un fenomeno affascinante che continua a catturare l’attenzione di scienziati e appassionati di astronomia.

Il video, realizzato da Vagner e distribuito da TASS, offre una vista unica di questo spettacolo naturale dalla prospettiva dello spazio, mostrando le luci verdi e blu dell’aurora che si estendono sopra i continenti. Le aurore sono causate dall’interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole e il campo magnetico terrestre, creando questo affascinante spettacolo luminoso visibile nelle regioni polari.

Ivan Vagner, oltre a essere cosmonauta, ha un ruolo significativo come reporter, portando le sue esperienze e osservazioni dallo spazio al grande pubblico, contribuendo alla divulgazione scientifica. Il video della prima aurora del 2025 è stato accolto con entusiasmo, non solo per la sua bellezza, ma anche per il messaggio che trasmette sull’importanza della ricerca spaziale e della scienza.

