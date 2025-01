Kate Middleton, importanti aggiornamenti sul tumore: il messaggio social

MeteoWeb

“È un sollievo essere ora in remissione” dal cancro “e rimango concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia ricevuto una diagnosi di cancro saprà, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità”. Sono le parole con cui la principessa del Galles, Kate Middleton, ha condiviso un importante aggiornamento sulle sue condizioni di salute, in un messaggio sui social postato dopo essere stata in visita all’ospedale che l’ha seguita nei suoi trattamenti contro il tumore, il Royal Marsden di Chelsea, Londra. Nonostante sia difficile lasciarsi alle spalle l’esperienza di malattia, Kate ha spiegato di essere impaziente di vivere “un anno appagante. C’è molto da aspettarsi”, ha concluso. Nel post la principessa Catherine ha esordito ringraziando “tutti per il continuo supporto”.

E ha aggiunto un pensiero particolare per l’ospedale che si è preso cura di lei: “volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l’anno appena trascorso. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente al fianco di William e me mentre affrontavamo tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. L’assistenza e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali. Nel mio nuovo ruolo di Joint Patron del Royal Marsden, la mia speranza è che, supportando la ricerca innovativa e l’eccellenza clinica, nonché promuovendo il benessere dei pazienti e delle famiglie, potremmo salvare molte più vite e trasformare l’esperienza di tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.