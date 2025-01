Il Kazakistan accelera sul nucleare: formazione specializzata e collaborazione internazionale per la prima centrale

MeteoWeb

Il Kazakistan lancerà programmi di formazione specializzati per preparare la forza lavoro specializzata che opererà la futura centrale nucleare del Paese. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia del Paese, Almasadam Satkaliev. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato nei giorni scorsi che aziende straniere detentrici di tecnologie avanzate saranno invitati a partecipare alla costruzione della prima centrale nucleare del Paese. Il progetto coinvolgerà un consorzio internazionale, con il Kazakistan come principale operatore. “Questo argomento è stato discusso con (il presidente russo,) Vladimir Putin durante la sua visita ad Astana”, ha detto Tokayev. “Abbiamo concordato che il lato kazako agirà come operatore generale del consorzio, come cliente del progetto. Abbiamo parlato della possibile partecipazione della Rosatom della Russia, che ha elevate competenze ed esperienza nella costruzione di centrali nucleari all’estero. Siamo anche in trattative con una compagnia cinese, data l’importante esperienza della Cina nella costruzione di impianti nucleari per scopi civili. Altre società straniere, comprese quelle occidentali, hanno mostrato interesse”, ha affermato Tokayev.

Il presidente ha sottolineato che quest’anno avverrà un processo di gara competitiva, al termine del quale il governo prenderà una decisione finale. “Quest’anno si terranno le procedure competitive e, successivamente, il governo assumerà una decisione finale”, ha spiegato il presidente, che ha ribadito anche la crescente necessità per il Kazakistan di sfruttare l’energia dell’atomo. “Sono convinto che il Kazakistan abbia bisogno di una grande centrale nucleare”, ha affermato Tokayev. “Inoltre, non escludo che nel prossimo futuro cominceremo a costruire una seconda e, forse, una terza centrale nucleare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.