L’astronauta Suni Williams stabilisce nuovo record durante passeggiata spaziale

MeteoWeb

Ieri, 30 gennaio 2025 l’astronauta della NASA Sunita “Suni” Williams ha stabilito un nuovo record di permanenza nello Spazio durante un’attività extraveicolare (EVA) di 5 ore e 26 minuti all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Accompagnata dal collega Barry “Butch” Wilmore, Williams ha finalmente rimosso un’unità di comunicazione radio difettosa, superando il precedente record femminile di tempo totale trascorso in EVA.

L’operazione, che ha richiesto un lavoro prolungato e meticoloso, si è rivelata una sfida complessa. L’unità, parte essenziale del sistema di antenne per il comando e la trasmissione dati della ISS, aveva già resistito a 2 tentativi di rimozione precedenti, effettuati senza successo nell’aprile e nell’ottobre del 2023. Ulteriori tentativi previsti per giugno 2024 erano stati interrotti a causa di problemi con le tute spaziali.

Durante l’EVA, Wilmore ha raggiunto il sito di lavoro mentre Williams, utilizzando il braccio robotico Canadarm2, si è posizionata presso l’antenna S-band sul lato destro della struttura principale della ISS. Dopo numerosi tentativi e con l’impiego di una certa forza fisica, il modulo radio è stato finalmente rimosso.

Dopo aver messo in sicurezza l’unità nella camera di equilibrio Quest per il rientro sulla Terra, Williams ha completato altre operazioni di pulizia dell’area di lavoro e raccolta strumenti, mentre Wilmore ha effettuato il prelievo di campioni per uno studio sulla possibile presenza di microorganismi sulla superficie della ISS, un’indagine mai condotta prima dalla NASA. Questo esperimento si ispira a ricerche simili realizzate dai cosmonauti russi dal 2014, che hanno suggerito la presenza di microrganismi capaci di sopravvivere nello Spazio.

Con il tempo a disposizione esaurito e un lieve aumento nell’assorbimento di energia della tuta spaziale di Williams, il team ha dovuto rinviare un’ultima attività programmata: la preparazione di un giunto di ricambio per il Canadarm2, che verrà affrontata in una futura EVA.

Il rientro nella ISS e la successiva ripressurizzazione della camera di equilibrio hanno segnato la conclusione ufficiale della passeggiata spaziale alle 13:09 EST (19:09 ora italiana). Per Wilmore, si è trattato della 5ª uscita extraveicolare, portando il suo tempo totale in EVA a 31 ore e 2 minuti. Per Williams, questa è stata la 9ª EVA, raggiungendo un totale di 62 ore e 6 minuti, superando così il record precedentemente detenuto dall’astronauta Peggy Whitson, che nel 2017 aveva accumulato 60 ore e 21 minuti.

Grazie a questa straordinaria impresa, Suni Williams si colloca ora al 4° posto nella classifica mondiale degli astronauti con il maggior tempo trascorso in attività extraveicolari, consolidando il suo contributo alla storia dell’esplorazione spaziale.

Questa EVA rappresenta la 274ª missione extraveicolare per la manutenzione, l’assemblaggio e l’aggiornamento della ISS dal 1998, testimoniando il continuo impegno internazionale per il mantenimento e il miglioramento della stazione orbitale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.