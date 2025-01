Lavori in corso in orbita, esperimenti e manutenzione sulla ISS

MeteoWeb

La settimana scorsa si è rivelata intensa e produttiva per i cosmonauti russi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Roscosmos ha riportato che l’equipaggio ha smontato un modulo di navigazione di riserva dal veicolo cargo Progress MS-29, che sarà riportato sulla Terra per ulteriori analisi. Parallelamente, sono stati condotti esperimenti scientifici cruciali. Il progetto “Lazma” ha analizzato la microcircolazione del sangue, contribuendo a una migliore comprensione dei cambiamenti fisiologici in condizioni di microgravità. L’esperimento “Uragan” ha fotografato la Terra per monitorare e identificare potenziali disastri naturali. Infine, si sono studiate le caratteristiche della produzione del suono nello Spazio, un aspetto importante per la comunicazione a bordo. Come da routine, l’equipaggio non ha dimenticato la pulizia settimanale della Stazione, un’attività essenziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.