Il leader della Groenlandia pronto a dialogare con Trump

Il leader della Groenlandia, Múte Egede, ha dichiarato la sua disponibilità a discutere con il presidente eletto Donald Trump sul futuro dell’isola artica ricca di risorse naturali. Durante una conferenza stampa in Danimarca, Egede ha espresso apertura al dialogo, sottolineando però che il popolo groenlandese non ha alcun interesse a diventare americano.

“Siamo pronti a dialogare”, ha affermato Egede. “La cooperazione si basa sul dialogo e sul lavoro verso soluzioni condivise”. Egede, accompagnato dal primo ministro danese Mette Frederiksen, ha ribadito che la Groenlandia è vista dagli Stati Uniti come una regione strategica, ma ha anche evidenziato il desiderio del suo popolo di perseguire l’indipendenza.

La Groenlandia, colonia danese dal XVIII secolo, ha ottenuto lo status di territorio autonomo nel 1953 e, dal 2009, ha il diritto di dichiarare l’indipendenza tramite un referendum. Egede è un sostenitore di questa autonomia: “Vogliamo essere padroni della nostra casa. La Groenlandia appartiene al popolo groenlandese. Non vogliamo essere danesi, non vogliamo essere americani, vogliamo essere groenlandesi”.

L’importanza strategica della Groenlandia è cresciuta significativamente negli ultimi anni, con il progressivo scioglimento dei ghiacci artici che apre nuove vie marittime e alimenta l’interesse delle potenze mondiali per le risorse naturali dell’area. Le acque e il territorio circostanti sono ricchi di minerali critici, rendendo l’isola un punto focale tra Stati Uniti e Russia.

Attualmente, la difesa della Groenlandia è responsabilità della Danimarca, che ha inviato messaggi privati all’amministrazione Trump per esplorare soluzioni che soddisfino le esigenze di sicurezza americana senza cedere la sovranità dell’isola. Egede ha concluso ribadendo che il futuro della Groenlandia deve essere deciso dal suo popolo e che il rispetto per questa posizione è fondamentale in ogni discussione.

