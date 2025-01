Lo straordinario spettacolo della neve abbondante in Sila

MeteoWeb

Neve abbondante in Sila. Nelle ultime ore sui monti della Sila calabrese è ritornata a cadere la neve. Nella nottata e in mattinata nevicate hanno interessato buona parte dell’altopiano in provincia di Cosenza a partire dai 900 metri di altitudine. A San Giovanni in Fiore, sui 1.100 metri, sono caduti circa 10cm mentre accumuli più consistenti si registrano in località Germano a 1.200 metri di altitudine, con 20cm e località Pettinascura a 1.600 metri con 30cm di neve fresca. Nelle zone più alte la neve fresca si aggiunge alla neve di dicembre e in alcuni punti supera abbondantemente il metro. Le immagini sono state realizzate nel Parco Nazionale della Sila nel comune di San Giovanni in Fiore e ci vengono fornite come sempre dal nostro affezionatissimo collaboratore Gianluca Congi.

