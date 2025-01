Los Angeles lotta contro gli incendi: 3 arresti, decine di morti e dispersi, allarme per i venti di Santa Ana | FOTO

MeteoWeb

I venti meno intensi registrati nelle scorse ore hanno offerto una breve ma fondamentale tregua ai vigili del fuoco impegnati a combattere 2 enormi incendi che stanno devastando l’area di Los Angeles. Tuttavia, il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che le condizioni critiche di rischio incendi, già definite “particolarmente pericolose”, potrebbero intensificarsi, con raffiche di vento che potrebbero alimentare le fiamme.

Le previsioni indicano che i venti di Santa Ana, pur non raggiungendo la forza da uragano inizialmente prevista, potrebbero comunque trasportare scintille per chilometri, innescando nuovi focolai. Le autorità hanno mantenuto l’allerta rossa in vigore dalla California centrale fino al confine con il Messico.

Progressi e preoccupazioni

Gli sforzi dei vigili del fuoco hanno permesso di ottenere progressi significativi sull’incendio di Palisades, il più vasto e resistente tra quelli attivi. Christian Litz, capo delle operazioni di CalFire, ha riferito che, dopo un’ispezione aerea, non sono state osservate fiamme attive lungo il perimetro dell’incendio. Tuttavia, l’emergenza è tutt’altro che conclusa.

La situazione resta critica anche per l’incendio Eaton vicino Pasadena, contenuto solo per un terzo. In totale, i 4 incendi principali hanno devastato oltre 163 km quadrati, un’area pari a 3 volte la dimensione di Manhattan.

Evacuazioni e allerta

Circa 90mila persone sono ancora sotto ordine di evacuazione, dato dimezzato rispetto alla settimana scorsa. La polizia ha effettuato circa 50 arresti per reati legati all’emergenza, tra cui saccheggi, violazione del coprifuoco e uso di droni nelle zone degli incendi. Tre persone sono state arrestate per sospetto incendio doloso: una usava un accendino da barbecue, un’altra ha tentato di dare fuoco a cespugli e un’altra a un cestino dei rifiuti.

Condizioni meteo estreme

La combinazione di venti intensi e condizioni di siccità estrema rappresenta una minaccia senza precedenti. Nonostante gli sforzi di un contingente rafforzato da squadre provenienti da altri Stati, Canada e Messico, i venti potrebbero limitare l’uso di aerei antincendio e favorire la propagazione di nuovi focolai. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha lanciato un appello ai senzatetto affinché evitino di accendere fuochi per scaldarsi.

Un disastro da record

Con quasi 8 mesi senza piogge significative, la regione è stata colpita da più di una decina di incendi solo quest’anno, rendendo quella in atto una delle peggiori stagioni di incendi nella storia degli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime è destinato a crescere: oltre ai 25 morti confermati, circa 30 persone risultano ancora disperse.

Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha descritto le aree devastate come il risultato di un “uragano secco”. Intanto, l’industria dell’intrattenimento ha risentito direttamente della crisi, con la sospensione della stagione dei premi e il rinvio delle nomination agli Oscar.

Con il supporto di mezzi aerei che rilasciano sostanze ritardanti sulle colline e case minacciate dalle fiamme, i vigili del fuoco continuano la loro lotta contro un nemico che sembra inarrestabile.

