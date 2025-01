Incendi a Los Angeles, ALERTCalifornia mostra la violenza dei roghi con i timelapse | VIDEO

MeteoWeb

In California, una delle regioni più colpite dai cambiamenti climatici, la lotta agli incendi boschivi è una sfida sempre più urgente. A supportare questa battaglia è il programma ALERTCalifornia, sviluppato dalla University of California San Diego, che utilizza tecnologie avanzate e ricerche innovative per monitorare, analizzare e combattere i disastri naturali. Negli ultimi giorni, la piattaforma si è rivelata essenziale per comprendere la forza devastante degli incendi che hanno colpito Los Angeles, costringendo migliaia di persone, tra cui molti volti noti, ad abbandonare le loro abitazioni. Grazie a una rete di telecamere distribuite sul territorio, ALERTCalifornia fornisce un monitoraggio continuo, documentando la progressione degli incendi con timelapse pubblicati sui social.

I ricercatori sottolineano come il telerilevamento sia diventato indispensabile per prevenire e mitigare l’impatto degli incendi, che si verificano con frequenza e gravità crescenti. I dati raccolti, ad alta risoluzione, non solo aiutano a sviluppare piani di risposta rapida, ma sono cruciali per studiare i combustibili e i processi di ricrescita della vegetazione.

L’obiettivo finale è ambizioso: creare un cruscotto virtuale che migliori l’efficienza nella gestione degli incendi, proteggendo vite umane, habitat e infrastrutture. In un’epoca in cui i disastri naturali minacciano sempre più comunità, ALERTCalifornia rappresenta una speranza concreta nella lotta per la resilienza ambientale.

Lo sviluppo dell'incendio a Pacific Palisades a Los Angeles, le immagini di ALERTCalifornia

L'incendio di Pacific Palisades a Los Angeles catturato da ALERTCalifornia

Incendi Los Angeles, le immagini da Pacifis Palisades di ALERTCalifornia

