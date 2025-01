MeteoWeb

Da oggi, 15 gennaio 2025, è disponibile sulle principali piattaforme Macchine del Tempo, il nuovo podcast dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). “Macchine del Tempo ti guiderà in un viaggio affascinante tra pianeti, stelle, galassie, per scoprire i misteri dell’universo. Dal cannocchiale di Galileo agli albori del cosmo, attraverso cinque episodi ricchi di approfondimenti, interviste a ricercatrici e ricercatori INAF, e un mix di narrazione coinvolgente e suoni immersivi, il pubblico potrà esplorare l’astrofisica come mai prima d’ora. Che l’ascoltatore abbia la passione per la ricerca scientifica o che sia semplicemente a caccia di curiosità, questo podcast farà vivere l’emozione di un viaggio spazio-temporale a cavallo della luce, comodamente da casa”, si legge nella nota.

Il podcast, strutturato in cinque episodi (da gennaio a maggio), è stato ideato e realizzato da Lucia Bucciarelli, ricercatore in storia della scienza presso l’Università Cattolica di Milano. “La prima volta che ho visitato la mostra Macchine del tempo è stato come tornare bambina: mi sono sentita guidata dallo stesso stupore con cui, da piccola, scoprivo per la prima volta l’universo nella sua vastità e complessit”, dice Bucciarelli, che ha sviluppato il podcast durante un tirocinio presso la Struttura per la comunicazione INAF nell’ambito del master La scienza nella pratica giornalistica di Sapienza Università di Roma.

“Questo spirito ha accompagnato tutto il lavoro di produzione del podcast, dove ho voluto mantenere una narrazione capace di raccontare storie. Storie che intrecciano il racconto della mostra, il lavoro appassionato delle ricercatrici e dei ricercatori Inaf e le vite straordinarie di chi, nei secoli, ha rivoluzionato il nostro modo di guardare il cielo. Spero che questo entusiasmo arrivi a chi ascolta, accendendo in ognuno la curiosità per la scienza e la sua storia”.

