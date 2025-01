Colto da malore: bimbo di nove anni muore in ospedale a Torino

MeteoWeb

Tragedia in Piemonte: un bambino di nove anni residente a Torrazza Piemonte è morto questa mattina all’ospedale Regina Margherita di Torino, dov’era stato ricoverato nel pomeriggio di ieri. Il bimbo ha accusato un malore mentre si stava allenando a basket in una palestra di Chivasso. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza direttamente al Regina Margherita dove, nonostante gli sforzi dei medici, non c’è stato modo di salvargli la vita. Secondo una prima ipotesi, sarebbe stato stroncato da un’emorragia cerebrale.

