Maltempo: a Potenza dopo tre giorni scuole riaperte

Si torna a scuola oggi a Potenza, dopo 3 giorni di scuole chiuse a causa del maltempo. La decisione è stata presa ieri dal sindaco del capoluogo di regione, Vincenzo Telesca, il quale ha sottolineato che “è stata completata la messa in sicurezza delle strade“. La situazione è tornata alla normalità in tutta la Basilicata, in particolare nella provincia di Potenza, dove negli ultimi 4 giorni i Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare centinaia di interventi, molti dei quali per alberi caduti e rami spezzatisi a causa del peso della neve.

Le abbondanti precipitazioni hanno posto fine alla crisi idrica che per circa 4 mesi ha interessato 29 Comuni lucani tra cui Potenza, per un totale di circa 140 mila abitanti.

