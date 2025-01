Maltempo, allarme ghiaccio in Germania: 2 morti in incidenti stradali

MeteoWeb

In Germania il ghiaccio sta causando gravi disagi, con strade gelate che hanno provocato numerosi incidenti, di cui 2 mortali. L’ondata di freddo ha investito gran parte del Paese negli ultimi giorni ha colpito in modo particolare le regioni meridionali. In Bassa Baviera, un uomo ha perso la vita quando la sua auto si è schiantata contro un camion sulla A92. Secondo le autorità, il camion aveva sbandato a causa delle condizioni stradali. L’autostrada in direzione Deggendorf è stata completamente chiusa tra gli svincoli Moosburg-Nord e Landshut West.

Un altro incidente mortale è stato segnalato sulla A3, nei pressi di Ratisbona, dove si è verificata una serie di tamponamenti. Al momento, la polizia non ha potuto fornire dettagli precisi sul numero dei feriti o sulla dinamica degli incidenti. Anche in questo caso, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Situazione critica anche sulla A8 Stoccarda in direzione Karlsruhe, dove il traffico è rimasto bloccato per circa 18 km tra Pforzheim-Nord e Pforzheim-Ovest.

Nel Baden-Württemberg, la questura di Heilbronn ha riportato oltre 120 incidenti stradali solo nelle prime ore del mattino. Complessivamente, le forze di polizia hanno segnalato circa 650 incidenti nella regione, tutti causati dalla presenza di ghiaccio sulle strade.

Anche le operazioni all’aeroporto di Stoccarda sono state gravemente compromesse. La pioggia gelata ha provocato significativi ritardi nei voli, come riferito da un portavoce dello scalo. In Baviera, oltre alle problematiche stradali, le autorità hanno disposto la chiusura di diverse scuole per garantire la sicurezza degli studenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.