Maltempo, annullati collegamenti per Elba e Giglio

A causa delle avverse condizioni meteo diverse corse dei traghetti che collegano Piombino (Livorno) all’isola d’Elba e Porto Santo Stefano (Grosseto) con l’isola del Giglio sono stati annullati. In Toscana è in vigore un’allerta gialla per forte vento e mareggiate.

