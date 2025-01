Maltempo Basilicata: fiumi monitorati dopo le forti piogge, Basento oltre il livello di guardia

MeteoWeb

La Protezione Civile della Basilicata, il Consorzio di bonifica e gli enti locali, insieme alle associazioni di volontariato, stanno monitorando i fiumi dopo le forti piogge di ieri e le precipitazioni (pioggia e nevicate) dei giorni scorsi. Nell’area jonica, in provincia di Matera, oggi l’allerta meteo è arancione per rischio idrogeologico mentre è rossa per rischio idraulico del fiume Agri e dei corsi d’acqua che sono a valle della diga di Gannano, dove ieri sono stati aperti gli scarichi per il superamento del livello d’invaso.

Questa mattina, a Pisticci personale dell’ufficio tecnico della Provincia di Matera ha provveduto a chiudere il ponte sul Basento, in contrada Torre Accio perché il fiume ha superato il livello di guardia, proprio a causa delle piogge abbondanti. Pertanto al momento è interdetta la circolazione stradale sulla provinciale che da Marconia conduce alla statale 407 Basentana e a Bernalda.

