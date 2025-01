Maltempo Basilicata, monitorata la Diga del Camastra: volumi raddoppiati

MeteoWeb

Sono rientrate le allerte per rischio idraulico nel Materano che la Protezione Civile regionale della Basilicata aveva dichiarato per l’ingrossamento dei fiumi a causa delle forti precipitazioni e per l’apertura degli scarichi della diga di Gannano dopo il raggiungimento del limite di quota. La situazione è tornata regolare per i fiumi. La Provincia di Matera oggi ha riaperto al traffico la strada provinciale Tinchi-Marconia-Bernalda, chiusa nella giornata di domenica 19 gennaio in prossimità del ponte che sovrasta il Basento per il superamento della soglia critica del fiume (erano stati raggiunti 5,75 metri). Dopo aver accertato che il livello è sceso sotto la soglia critica, i tecnici dell’ente provinciale hanno riaperto la strada al transito.

Il monitoraggio si è spostato ora sulla Diga della Camastra che in una settimana, dopo lo scioglimento della neve sui rilievi potentini, ha raddoppiato i volumi idrici, passando da 4,5 milioni a oltre 9. Oggi Acque del Sud ha rilevato nell’invaso 9.250.000 metri cubi. Una situazione paradossale: dopo vari mesi di accumuli scarsi, tanto da costringere a restrizioni idriche e ad un temporaneo prelievo di acqua dal fiume Basento per alimentare la rete idrica di Potenza e di altri 28 Comuni, se la quota continuerà a salire si dovranno aprire gli scarichi. Tale scenario comporterà un livello di attenzione per le aree interessate limitrofe al fiume Basento, anche se non si prevedono situazioni di allarme.

