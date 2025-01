Maltempo: a Bologna vietato andare in parchi e giardini anche domani

MeteoWeb

Rimane in vigore l’ordinanza del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo il vento di ieri che ha provocato danni in città. Mentre continuano i controlli, resta vietata anche domani, giovedì 30 gennaio, la permanenza in parchi e giardini cittadini e collinari e le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberi. Rimane comunque garantito il passaggio per chi deve raggiungere le scuole o le palestre. Riapriranno invece le scuole primaria De Vigri e secondaria di primo grado Zanotti di via del Giacinto che erano rimaste chiuse. Infine sul Pontelungo, chiuso nel pomeriggio di ieri a causa del danneggiamento dei pali dell’illuminazione pubblica, da domani sera verrà attivata un’illuminazione provvisoria.

Il Comune invita alla massima prudenza le auto, i pedoni e i ciclisti.

