Maltempo Brasile, allagati cinque quartieri di Porto Alegre

MeteoWeb

Le copiose piogge che si sono abbattute sullo stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, sin dalla notte di Capodanno hanno causato l’allagamento di cinque quartieri della capitale Porto Alegre. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui nelle ultime 24 ore sono cadute sulla città almeno 88 millimetri di pioggia, più della metà dei 144 millimetri previsti per l’intero mese di gennaio. Le precipitazioni hanno concesso una tregua da questa mattina, tuttavia i disagi alla popolazione e ai trasporti locali sono ancora gravi. La città di Porto Alegre era rimasta completamente sommersa per diversi giorni lo scorso maggio in occasione di una grave alluvione registrata nello stato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.