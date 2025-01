Maltempo Brasile, forti piogge nello stato di Santa Catarina: inondazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La città di Balneário Camboriú, nello stato di Santa Catarina, in Brasile, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle piogge che hanno colpito la città nelle ultime ore. Si segnalano strade allagate in diverse zone del comune. Secondo il municipio, le principali vie della città sono attualmente chiuse e tutti i quartieri hanno segnalato inondazioni. È stata attivata la Protezione Civile per il Piano di risposta alle emergenze. Sono mobilitate e operative nella regione le squadre della Protezione Civile, del Dipartimento dei Lavori Pubblici e della Pubblica Sicurezza. Il Dipartimento ha segnalato che, in via Pica-pau, una famiglia ha dovuto abbandonare la propria abitazione a causa della situazione critica.

Per aiutare la popolazione colpita, si sta predisponendo l’apertura di tre rifugi di emergenza nei quartieri di Ariribá, Municípios e Barra.

Si sono inoltre verificate inondazioni nella struttura del Teatro Comunale e Galleria d’Arte Bruno Nitz, annessa alla Fondazione Culturale. Anche l’attrazione turistica Passarela da Barra è stata colpita.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sono stati segnalati casi di persone rimaste bloccate nelle loro case, donne incinte in travaglio, tra gli altri, soprattutto nei comuni di Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema. In totale si sono verificati 24 casi a Balneário Camboriú, 25 a Camboriú e 6 a Itapema.

La corporazione, che è responsabile delle città di Balneário Camboriú Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, São João Batista e Canelinha, ha sottolineato di aver rafforzato i servizi e che al momento la priorità è salvare le persone che si trovano nelle zone allagate, oltre all’allontanamento dei residenti delle aree ad alto rischio e alla valutazione dei danni.

